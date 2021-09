Rúben Amorim anuncia quatro baixas no Sporting para o jogo com o FC Porto

Ruben Amorim revelou que o Sporting terá várias baixas no clássico com o FC Porto. Na antevisão à partida de sábado, o técnico do leão assumiu que os dragões sairam prejudicados por conta da presença de jogadores nas seleções a jogar em cima do encontro deste fim de semana, mas revelou que o leão tem também alguns problemas da sua parte.





"O FC Porto saiu mais prejudicado em termos de viagens, mas quero também dizer que foi prejudicado por ter jogadores a jogar em cima deste jogo. Mas quanto a nós, o Pote não vai estar no clássico, não vai estar diante do Ajax e provavelmente também não estará diante do Estoril. O Inácio não vai jogar com o FC Porto e não deverá jogar com o Ajax. O Tiago Tomás também é uma incógnita, mas não joga este jogo. O Seba [Coates] poderá jogar. O Ugarte chega às 20h20 e não vai jogar, pois não conseguiria ser melhor do que o Dani [Bragança] e o Tabata. Mas estamos bem preparados. Vão jogadores que se juntaram a nós da equipa B. É este o nosso projeto, estamos preparados e eles estão preparados para vencer", disse.Confrontado sobre se o plantel curto do leão deixa de ser um benefício como já defendeu, Amorim não muda a opinião. "De forma alguma. Fomos campeões, temos a Liga dos Campeões... vamos mudar tudo? Não. Eu sou o responsável. Faz parte do projeto. Isto não tira a responsabilidade do Sporting se não ganhar, a responsabilidade é mesma."Rúben Amorim abordou ainda as palavras de Sérgio Conceição, que defendia o adiamento deste clássico por conta das condicionantes do calendário internacional. "Eu sou da mesma opinião, não faz muito sentido. É claro. Os clubes precisam dos jogadores, os melhores vão à seleção e perdê-los não é justo. Temos de arranjar soluções. Não faz sentido, como disse o selecionador. Concordo com a opinião geral."