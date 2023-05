Rúben Amorim apanhado em excesso de velocidade na A1

Rúben Amorim foi apanhado em excesso de velocidade quando seguia esta terça-feira na A1, perto da Mealhada, a 159 km/hora, avança o jornal Notícias de Coimbra.O alerta sobre um Porsche que seguia em excesso de velocidade foi dado às 11h05. O treinador do Sporting teve que pagar uma multa no valor de 120 euros.Segundo o Notícias de Coimbra, apesar das circunstâncias, o momento acabou por ser caricato, uma vez que alguns agentes de autoridade não perderam a oportunidade de se fotografar com o treinador em plena Área de Serviço da A1 na Mealhada, onde estava a ser feito o controlo das viaturas que seguiam em excesso de velocidade.