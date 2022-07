Rúben Amorim 'apertou' com jogadores em mais um treino que contou com 'reforço' da formação

O Sporting prosseguiu esta sexta-feira a preparação para a nova temporada com mais um treino na Academia Cristiano Ronaldo. Com a bola a marcar presença nos vários exercícios, Rúben Amorim voltou a puxar pelo físico dos jogadores numa sessão de trabalho que voltou a "ficar marcada pela exigência e alta intensidade", segundo escrevem os verde e brancos no site oficial.Pedro Porro, com síndrome gripal, foi o único ausente do treino, ao passo que Diogo Travassos, jovem extremo de 18 anos da formação leonina, foi chamado por Amorim para treinar com o plantel principal.Para amanhã está agendado novo treino, às 10 horas, na Academia, à porta fechada.