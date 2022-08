Rúben Amorim aperta com os jogadores: técnico exige mais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rúben Amorim endureceu o discurso no pós-derrota (0-2) frente ao Chaves, a segunda consecutiva do Sporting: apesar de não o ter feito logo a seguir ao jogo da 4.ª jornada do campeonato, o treinador fez questão de abordar ...