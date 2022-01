Rúben Amorim após o apuramento: «Às vezes gostamos de complicar um pouco o nosso jogo»

Rúben Amorim reagiu à qualificação do Sporting para a final da Allianz Cup, depois de eliminar na meia-final o Santa Clara (2-1). O técnico dos leões garantiu que gostou mais do placard final do que do desempenho geral dos jogadores."Gostei do resultado, e do jogo principalmente na 1ª parte. A seguir à expulsão piorámos. Foi a nossa pior parte no jogo. Estivemos algo displicentes com a bola, a colocá-la onde não devíamos. Às vezes gostamos de complicar um pouco o nosso jogo. Mais uma vez é o treinador que lhes diz isso, para manterem a bola, mas podíamos ter arriscado menos. Na primeira parte estivemos bem, com uma boa reacção à bola. Sabíamos que o Santa Clara é forte nas bolas paradas. Em todas as que teve, lançou a bola para a área porque tinha uma vantagem sobre nós, por não termos o Coates. Sem o Paulinho, temos menos um jogador alto. Tentámos controlar isso, fazendo poucas faltas no meio-campo defensivo. Acabámos por ser a melhor equipa e acho que o resultado é justo", reagiu o treinador em declarações à Sport TV.