Rúben Amorim após renovar: «Podia ter saído em grande ou bem nesta fase mas gosto mesmo de cá estar»

Rúben Amorim confirmou, no ADN de Leão, com o humorista Guilherme Geirinhas, a renovação de contrato com o Sporting até 2026. O treinador do Sporting justificou a decisão com o facto de "gostar muito" do clube leonino, mesmo admitindo que podia ter saído já como um herói, depois das conquistas que obteve."Gosto mesmo muito de estar cá. Podia ter saído mesmo em grande, podia ter saído bem nesta fase, sei que é um risco grande, mas gosto mesmo de estar cá, portanto vale a pena. Sei das noites em que não vou dormir, vou ter muitas alegrias e muitas desilusões, mas o principal é que eu gosto de trabalhar aqui e o impacto que tive junto dos adeptos. Na última fase, tentei mostrar às pessoas que estava disponível a sair se isso fosse o melhor para o clube, mas senti o contrário, que as pessoas gostam muito que eu esteja cá. Eu gosto de cá estar e juntou-se a fome com a vontade de comer", disse o técnico no podcast, atirando, em jeito de brincadeira: "é mais provável eu renovar por mais anos do que voltar aqui ao 'ADN'"."Ou fazíamos uma coisa diferente na renovação ou vinha ao ADN. Como eu gosto de coisas pequenas, vim ao ADN. Fui comprado, basicamente", brincou novamente Amorim.