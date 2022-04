Rúben Amorim aproveita a folga a ver ténis no Estoril Open

O Sporting cumpre um dia de folga antes de regressar ao trabalho - e dar, assim, o pontapé de saída na Operação Gil Vicente. Mas enquanto não toca a sirene para a concentração, os leões aproveitam para descontrair, neste caso o seu treinador, Rúben Amorim.Tal como provam as fotografias que ilustram esta peça, o técnico do campeão nacional aproveitou o tempo livre para, com a mulher Maria João, se deslocarem ao Clube de Ténis do Estoril e assistirem ao duelo entre o português Nuno Borges e o norte-americano Frances Tiafoe, da segunda ronda de singulares do Estoril Open.Recorde-se que os verdes e brancos voltam à Academia na quinta-feira, pela manhã, com a sessão marcada para as 10h00.