Rúben Amorim: «As sensações da inexperiência já melhoraram»

Rúben Amorim realçou a importância de o Sporting conquistar os primeiros pontos nesta edição da Liga dos Campeões no encontro de amanhã frente ao Besiktas e relativou a inexperiência do plantel.





"O jogo de amanhã é mais um jogo. Queremos ser mais fortes defensivamente do que fomos com o Ajax e mais fortes ofensivamente do que fomos contra o Dortmund. A vontade de vencer é muito importante e as sensações da inexperiência já melhoraram. Já fizémos dois jogos e algumas coisas já aprendemos neste espaço de tempo", começou por dizer."Espero ter muita, e é algo normal visto que no campeonato português também passamos a vida com a bola. Nós tentámos fazer isso com o Ajax e o Dortmund, mas não conseguimos, afinal também são equipas que também gostam muito de ter a bola. Amanhã vai ser um jogo entre duas equipas que vão querer ter bola. Nós vamos tentar ter a bola, melhorar no aspeto ofensivo e fazer um bom jogo.""Esperamos um Besiktas a entrar muito forte. Falamos de um clube com adeptos muito fervorosos e apaixonados e que vai querer ganhar o encontro. Falamos de uma grande equipa e com grandes jogadores e que se vai deixar empurrar pelo seu público. Podemos não ter experiência contra equipas europeias como grupo mas já jogamos com grandes equipas no campeonato como o Benfica e o Porto e acabamos por não perder e ate ganhámos alguns jogos. Queremos transportar essa qualidade e calma nesses jogos do campeonato e se o passarmos para a Champions pode acontecer amanhã e estou confiante que vai acontecer.""A equipa do Sporting é mais forte do que a do Sp. Braga de há 10 anos. Eu tinha o Hugo Viana ao lado, nós temos o Palhinha, o Matheus Nunes, o Ugarte e o Daniel Bragança, portanto somos uma equipa mais forte. O Besiktas também era uma equipa forte na altura, tinham jogadores como o Manuel Fernandes, mas agora também é uma equipa recheada de internacionais. Têm o Rosier que esteve em Alvalade e agora encontrou a sua casa aqui. Como todas as equipas valem pela equipa que são. Sabemos que se deixarmos jogadores como Pjanic ter bola vamos ter muitos problemas. Tivemos atenção aos jogadores deles mas sabemos o que temos de fazer. A nossa preocupação e a nossa equipa e depois olhamos para o adversário. O ambiente vai ser fantástico e acredito que os jogadores olham para isso, não com qualquer tipo de receio, mas com entusiasmo", finalizou.