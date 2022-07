Rúben Amorim: «Às vezes estes momentos difíceis são uma bênção»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rúben Amorim assumiu que, mesmo tendo visto o seu Sporting passar por dificuldades na primeira parte diante do Sevilha , que o encontro pode acabar por ser positivo para os leões, por ter colocado a equipa perante uma situação complicada. Amorim fala mesmo numa possível "bênção"."Tem sido obviamente uma pré-temporada muito proveitosa. Tirámos muitas dúvidas que tínhamos em relação aos novos. Mas também tínhamos muitas certezas, porque não mexemos muito. Tem corrido tudo bem. Temos tempo para melhorar até ao início do campeonato. O jogo de hoje... A primeira parte foi muito difícil. Mas às vezes estes momentos difíceis, principalmente na pré-época, são uma bênção. É bom para os jogadores. Retirámos muita coisa da primeira parte e da segunda. Na segunda parte estivemos bem, com um excelente espírito para dar a volta a um jogo complicado. O Sevilha esteve muito bem, mostrou que é uma equipa muito adulta. Na primeira parte mostrámos que temos de crescer, mas isto é uma bênção na pré-temporada. Tentámos dar a volta, pressionámos, o Sevilha mexeu e aproveitámos tudo para chegar ao empate. Depois nos penáltis é uma lotaria", declarou o técnico.