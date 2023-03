Rúben Amorim atingiu 100 vitórias pelo Sporting: «Sinceramente, esperava chegar mais tarde»

1??0??0?? vitórias no comando do Leão!



Com o triunfo por 1-0 conseguido em casa do Portimonense , Rúben Amorim somou a vitória 100 no comando do Sporting, tornando-se desta forma no terceiro técnico na história dos leões a atingir esta marca redonda. À frente do atual treinador do conjunto de Alvalade estão apenas József Szabó (206 triunfos, entre 1937 e 1945 e 1953/54) e ainda Paulo Bento (117, de 2005 a 2009).O técnico de 38 anos, que chegou ao Sporting em 2020, precisou de 144 jogos para chegar à centena de triunfos, apenas mais 15 partidas do que Szabo. Já em relação a Paulo Bento, o antigo selecionador da Coreia do Sul necessitou de 161 encontros.O feito foi destacado na 'flash interview' da SportTV, com Amorim a assumir alguma surpresa por ter sido... tão cedo. "Esperava sinceramente chegar mais tarde, mas houve uma fase em que também esperava chegar mais cedo... Temos muito para fazer. É mais uma vitória, as primeiras 100 já passaram, agora vamos a mais 100".