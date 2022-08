Rúben Amorim lembrou esta sexta-feira a importância de Chalana, que morreu quarta-feira aos 63 anos."Foi meu treinador nos infantis, foi sempre alguém muito importante no Benfica. Toda a gente que fez a formação cresceu um bocadinho com o míster Chalana. Deixou-nos muito cedo. Deixou boas memórias. Toda a gente que privou com ele, quem o viu jogar... Um abraço à família e a todas as pessoas no Benfica. Vai fazer falta. Vai ter a despedida que merece", referiu o treinador do Sporting na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Rio Ave (sábado às 20h30 em Alvalade).