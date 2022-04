Rúben Amorim chama alguns jovens em treino de recuperação

O Sporting voltou aos trabalhos esta segunda-feira na Academia, com os jogadores que foram titulares na vitória (2-0) com o Paços de Ferreira a realizarem apenas trabalho de recuperação. De acordo com informações publicadas pelo emblema de Alvalade, Rúben Amorim chamou alguns jovens da formação no treino na ala profissional, com os restantes jogadores do plantel principal a treinaram igualmente no relvado.Depois do treino desta segunda-feira, o plantel leonino irá desfrutar de uma folga terça-feira, antes de regressar aos treinos na Academia quarta-feira, às 10h30.