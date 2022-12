Rúben Amorim chama central João Muniz aos trabalhos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting realizou mais um treino tendo em vista o jogo com P. Ferreira, agendado para o próximo dia 29, e novidade passou pela chamada do jovem central João Muniz, de 17 anos. Fora dos planos de Rúben Amorim continuam Morita, Sotiris, Neto e Daniel Bragança e, deste lote, só o japonês e o grego poderão recuperar a tempo de enfrentarem os castores.Os leões vão agora gozar dois dias de folga de forma a poderem passar a quadra natalícia com a família, e regressam ao trabalho na segunda-feira à tarde.