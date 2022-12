O Sporting realizou mais um treino tendo em vista o jogo com o Marítimo, relativo à 3ª jornada da fase de grupos da Allianz Cup, e a novidade foi a inclusão do central Jesús Alcantar. O central mexicano já soma oito jogos pela equipa B e, ocasionalmente, tem sido chamado a trabalhar no plantel principal. Fora das opções continuam St. Juste, Neto e Daniel Bragança que prosseguem os tratamentos.Amanhã, os leões vão realizar o derradeiro ensaio na Academia. No final, Rúben Amorim realizará a habitual antevisão do encontro com os madeirenses, às 12h15.