Rúben Amorim chama jovens da formação para preparar jogo com o Manchester City

O Sporting deu esta manhã continuidade à preparação para o jogo com o Manchester City, da 2.ª mão dos oitavos-de-final da Champions, uma sessão em que Rúben Amorim voltou a contar com vários jovens da formação.O guarda-redes de 16 anos Francisco Silva, Rodrigo Ribeiro, Renato Veiga e Etienne Catena trabalharam com a equipa principal, ao passo que João Palhinha, Pedro Gonçalves e Daniel Bragança realizaram tratamento.Os leões viajam para Manchester amanhã de manhã e a conferência de imprensa de Rúben Amorim e de um jogador está agendada para as 18h15.Mais informa o Sporting que o treino de adaptação ao relvado do Etihad Stadium começa às 19h00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.