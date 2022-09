Rúben Amorim chama nove jovens ao treino do Sporting

Rúben Amorim chamou nove jogadores da formação do Sporting para o treino desta segunda-feira de manhã, na Academia Cristiano Ronaldo.João Ferreira, Gilberto Batista, Gonçalo Braga, Marco Cruz, Domingos Andrade, Lucas Dias, Tiago Augusto, Rodrigo Marquês e André Gonçalves foram os jovens presentes na sessão de trabalho, para a qual o técnico leonino ainda não pode contar com os jogadores internacionais.Pedro Porro esteve entregue ao departamento médico do emblema de Alvalade, como Record já tinha avançado ontem , após ter sofrido um traumatismo no joelho direito. Também Daniel Bragança, Jeremiah St. Juste, Sebastián Coates, Luís Neto e Jovane Cabral ainda não podem dar o contributo à equipa devido a lesão.O Sporting volta a treinar esta terça-feira, a partir das 10 horas, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.