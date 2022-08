Rúben Amorim chama oito jovens ao treino do Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting realizou mais um treino tendo vista o jogo com o Estoril, na sexta-feira, e Rúben Amorim aproveitou a oportunidade para observsar vários jogos das equipas B e sub-23. Diogo Abreu, Diogo Travassos, Renato Veiga, Vando Félix, Francisco Canário, Francisco Silva, Afonso Moreira e Jesús Alcantar foram os jogadores chamados ao plantel principal. Ainda entregues ao departamento clínico continuam Paulinho e Jovane a prosseguir os respetivos tratamentos.A equipa leonina volta a treinar amanhã de manhã, na Academia, e às 12h15 Rúben Amorim fará a antevisão do jogo com o Estoril.