Rúben Amorim chamou Jesús Alcantar e André Gonçalves ao treino

O Sporting voltou a exercitar-se na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, sendo que o treino dos leões contou com duas novidades. Rúben Amorim chamou os jovens Jesús Alcantar e André Gonçalves aos trabalhos da equipa principal perante as duas ausências dos últimos dias.Paulinho fez tratamento enquanto que a outra ausência trata-se de Daniel Bragança, lesionado que será de longa duração.Os leões preparam o embate com o Chaves, a contar para a quarta jornada da Liga Bwin, que se disputa no sábado em Alvalade, a partir das 20h30.