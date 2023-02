Rúben Amorim: «Chermiti? Enquanto ele trabalhar, faça golos ou não, estará lá»

Youssef Chermiti foi o titular na frente de ataque e devolveu a confiança a Rúben Amorim com o golo da vitória (0-1) na casa do Rio Ave, aos 84 minutos, em encontro da 19ª jornada da Liga Bwin. O técnico do Sporting explicou que não quer "ter razão" na aposta do avançado formado em Alcochete."Eles são todos iguais para mim. A aposta não é minha, é do clube. Não quero ter razão. Quero ganhar jogos. O Youssef está lá, é um avançado, está lá para isso. A forma como ele trabalhou e pressionou o jogo todo… Mantive-o no jogo porque era o nosso avançado de área e pareceu-me que durante o jogo foi sempre o jogador mais fresco para lutar pelas bolas e cair na pressão. Talvez foi o melhor na primeira parte a segurar as bolas. Mais do que o golo, destaco a exibição. O golo tem outro destaque porque vencemos 1-0", começou por dizer à Sport TV."Ele tem de lidar bem [com a confiança]. Eu elogio todos, aqueles que trabalham muito. Ele trabalha muito e tem a recompensa agora. É um jogo. É um golo. Temos de o preparar. No Sporting, ganhar um jogo é normal. Ele fazer um golo faz parte da carreira dele. Ainda está no início. A forma como trabalha, volto a dizer, isso para mim é o mais importante. Enquanto ele trabalhar, faça golos ou não, estará lá", acrescentou."O Diomande... é mais difícil para ele. O Bellerin tem outra experiência. Esteve solto com a bola. O Diomande tem muita qualidade com a bola, a capacidade e a calma que ele teve, nada precipitado com a bola... Vai crescer com o tempo e vamos ter jogos para todos. Ele faz parte do nosso projeto. Estou muito feliz, quer com o Héctor [Bellerin] quer com o Diomande."