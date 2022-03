Amorim, claques e SAD: outros temas fortes do discurso de vitória de Frederico Varandas

Frederico Varandas foi este sábado reconduzido como presidente do Sporting até 2026. O presidente dos leões aflorou vários temas, sendo que um deles disse respeito à vida de Rúben Amorim à frente da equipa sénior."Felizmente que temos um grande treinador e muito feliz em Alvalade, o que não acontecia há muitos anos. Ainda não trabalhamos na renovação. Mas o tempo passa depressa, lá isso é. Mas se eu quero ter o Amorim por dois anos? Quero, claro que sim. Mas também por mais", vincou o presidente dos leões."Sporting é um clube desportivo. A missão de todos os outros departamentos é trabalhar para alavancar a nossa vertente desportiva. Esse é o 'core' do Sporting. Obviamente que qualquer clube está sempre dependente dos resultados desportivos. Não vou prometer títulos. O que posso prometer é que o clube está mais forte a cada mês que passa. O Sporting é mais respeitado, primeiro internamente. E hoje é respeitado externamente. O que podemos prometer é sermos competitivos.""Era injusto. Mas eu posso dizer, foi ter o resultado mais tarde, que foi garantir a medida de maioria do capital da SAD.""Eu acho que essa questão do candidato, quem tem de esclarecer são os sócios do Sporting, eles é que votaram em mim. Eu quando digo que há muito trabalho é porque há. A principal questão é tornar o Sporting mais capaz de vencer constantemente. Nestes três anos e meio muito foi feito para nos aproximarmos dos nossos rivais. São rivais muito fortes, que gozam de estabilidade, o que o Sporting não teve nos últimos anos. Ainda são mais fortes.""Não sei o que é isso de relação difícil ou fácil. Jamais o Sporting se aproxima do que quer que seja. As pessoas que amam o Sporting é que se aproximam. As claques fazem parte da massa associativa. Quem apoiar, a casa estará sempre aberta a todos. Quer no estádio, quer nos pavilhões. Maioria da SAD? Posso falar enquanto sócio, que sou há 40 anos, e com Gamebox, mesmo não me sentando lá. Como sócio, sinto sossego. O risco de poder perder a SAD já não vai acontecer.""Como disse com a maior honestidade possível, vencer com 42% ou 86% não me diz nada. É um regime democrático. É uma responsabilidade enorme. Quando acordo sinto-me muito pequenino ao lado deste clube, da história deste clube. E é assim que me quero sentir sempre. A responsabilidade é a mesma: servir este clube como melhor sabemos. Prioridade? O próximo jogo é um pouco difícil. É ganhar o próximo jogo.""Não há um mês que não me arrependa de alguma coisa. É fazer contas aos meses que estou à frente do Sporting."