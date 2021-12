Rúben Amorim: «Clássico? O mais importante é o nosso jogo com o Portimonense»

Rúben Amorim fez esta terça-feira a antevisão ao duelo de amanhã entre Sporting e Portimonense, a contar para a 16.ª jornada da Liga Bwin.Em declarações na conferência de imprensa, o treinador dos leões alertou para a qualidade que Nakajima tem incutido no jogo dos algarvios, assumindo que a sua equipa irá olhar para o encontro em Alvalade "como se fosse uma final"."O jogo mais difícil vai ser com o Portimonense, joga muito bem, tem mais pontos fora do que em casa. Podem jogar com três defesas ou com quatro e isso muda um pouco a nossa preparação para o jogo. Os jogadores estão preparados. O Nakajima tem sido um jogador muito importante, temos de ter atenção porque pode criar-nos muitos problemas. Olhamos para o Portimonense como se fosse uma final, temos de vencer o jogo. Será fundamental para manter os adeptos com a equipa. Temos de ser humildes e vamos sê-lo. Em relação ao Leça, vai ser um jogo complicado, ainda me lembro de domingo desportivo de vê-los na Primeira Liga. Vamos jogar na máxima força e queremos passar à próxima eliminatória", começou por dizer Rúben Amorim."O Vinagre já está a treinar connosco mas ainda não está pronto para treinar. O Jovane está muito melhor, até já o vejo com melhor cara. Estão num bom caminho, contra o Santa Clara haverá novidades. O TT regressou, é uma boa notícia e vai mexer com o jogo. Em relação ao Portimonense, vamos ver se estamos inspirados, se tivermos penso que vamos fazer um bom jogo e vamos ganhar.""Obviamente que o mais importante é o nosso jogo, ganhando mantemos a nossa posição. Se o FC Porto ganhar, ficaremos a sete pontos de avanço do Benfica, em igualdade do FC Porto, sabendo que existem dois lugares de Champions. Mas para isso temos de ganhar ao Portimonense. Depois vemos o clássico. No fim, um dos três cenários estará em cima da mesa."Penso que foi importante termos rodado mesmo quando tínhamos todos disponíveis. Estão cada vez mais adaptados. Tirando o Vinagre, lembrando que o Esgaio já trabalhou connosco e fez muito bem a posição de central, depois temos tido um guarda-redes em que sempre que foi preciso fez grandes defesas. Depois é o Paulinho, o Nuno Santos, o TT, o Pote, o Pablo, o Dani, o Palhinha, o Matheus, todos defendem em prol da equipa. Temos três grandes guarda-redes. Temos defendido bem como equipa, estamos habituados a trabalhar e isso ajuda em altura de maior aperto em alguns jogos", terminou.