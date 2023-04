Rúben Amorim: «Coates é o melhor cabeceador da equipa»

Rúben Amorim explicou que mesmo que Paulinho não estivesse lesionado, Coates teria jogado a avançado com o Arouca, mercê da linha de 8 defesas que os leões tiveram pela frente. O treinador revelou também que manté a confiança em Diomande e que o defesa vai ser titular na partida de amanhã, com a Juventus."Agora é mais fácil falarmos sobre o que devia ter sido ou não [contratar mais um avançado]. Obviamente que aprendo, não vou dizer que tenho razão ou não, vou deixar isso em aberto. Ninguém esperava a lesão do Paulinho, mas se formos contar com isso para todas as posições precisávamos de 30 e tal jogadores. Se tivéssemos o Paulinho em Arouca, garanto que terminávamos o jogo com o Paulinho, o Coates e o Youssef na frente. O Coates é sempre uma opção, porque é o melhor cabeceador da equipa, era a única forma de criarmos perigo. O Coates não vai só para lá por termos menos avançados, mas sim porque dá jeito ter na frente em certos jogos, quero um bom cabeceador lá. Diomande? Obviamente que mantenho a confiança e vai ser titular. Avançado? Não é por isso que falhamos golos. Pote foi o nosso melhor marcador e em Turim falhou a quatro metros da baliza. Há tanta coisa que faria de outra forma... Adorava dizer que não me arrependo de nada mas arrependo-me de tanta coisa..."