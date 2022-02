Rúben Amorim: «Com 11 tínhamos o jogo controlado»

A análise de Rúben Amorim ao FC Porto-Sporting (2-2), na flash interview da Sport TV."Sentimento de frustração, porque estamos atrás, diferente do ano passado. Estava 2-0, estava controlado mas o FC Porto foi ganhando cantos e perdemos em zonas onde não devíamos sair a sair. Devíamos ter percebido melhor o jogo. Vamos passar esta fase de entendimento do jogo. Marcámos e queríamos sair, fomos empurrados assim. Depois Pepe e Mbemba batiam a bola para a frente e estavam logo no meio-campo. Podíamos ter gerido melhor. Depois da expulsão o jogo teve um sentido, nós a defender e a equipa a atacar.""Estávamos a defender bem, Fábio Vieira esteve bem no lance e depois o ataque à area do Taremi. Estávamos bem no jogo mas ali não aconteceu isso. Soubemos depois segurar o empate.""É indiferente, queremos é marcar. Às vezes até podíamos colocar a bola mais na frente, criando problemas ao FC Porto na frente. Com 11 tínhamos o jogo controlado e teriamos criado mais problemas no campeonato.""São dois pontos perdidos. Estamos atrás e a diferença é grande, temos um rival atrás, perdemos vários jogadores e só podemos estar chateados com o resultado."