Rúben Amorim com duas baixas no treino do Sporting

O Sporting realizou mais um treino a preparar o jogo com o Farense relativo à Allianz Cup que será disputado na quarta-feira, às 20h45, no Estádio José Alvalade. Ao contrário do que sucedeu nos últimos dias, Rúben Amorim não chamou qualquer jovem ao plantel principal e, uma vez mais, não contou com Neto e Daniel Bragança que continuam entregues ao departamento clínico. A estes dois jogadores há ainda a acrescentar os nomes de Coates, Ugarte, Fatawu e Morita que continuam a representar as respetivas seleções no Mundial.Amanhã os leões realizam mais um treino às 10h30, em Alcochete, e no final, às 12h15, Rúben Amorim fará a habitual antevisão do jogo na Academia.