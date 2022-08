Rúben Amorim confirma Adán na convocatória do Sporting para o jogo com o Sp. Braga

Rúben Amorim confirmou este sábado, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo frente ao Sp. Braga - amanhã, 18h -, que Antonio Adán recuperou da lesão no ligamento lateral interno do joelho direito e estará na convocatória do Sporting."Vai já para a convocatória. Recuperou rapidamente, forçou muito para isso e deu todos os sinais de que estava apto para ir a jogo, foi convocado com naturalidade", referiu o treinador leonino, antes de falar de Franco Israel. "Em relação ao Franco, de tudo o que vi na pré-época penso que acertámos. Tem um mês de trabalho com o Vital, e certamente com um ano de trabalho será o futuro do Sporting", concluiu.