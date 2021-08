Rúben Amorim confirma: Nuno Mendes falha receção ao Vizela

Rúben Amorim confirmou esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Vizela, que o lateral Nuno Mendes vai falhar o arranque da Liga Bwin, devido à entorse no tornozelo esquerdo.





Nuno Mendes já não treinou ontem e a ausência do internacional português deverá permitir a estreia a titular de Rúben Vinagre

Também Pedro Porro, a contas com uma luxação da articulação tíbioperoneal superior do joelho direito, contraída num particular de pré-época com o Belenenses SAD, vai falhar a 1.ª jornada do campeonato, depois de já ter estado ausente na Supertaça.