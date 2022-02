Rúben Amorim confirma paragem de Pote: «Parece-me que vai estar alguns jogos fora»

Rúben Amorim fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Marítimo (amanhã, 18 horas) e confirmou a notícia quejá avançara: Pote está em risco para o clássico "Pote está fora do jogo e deverá estar alguns jogos fora", anunciou.E precisou: "No jogo do City arriscámos um bocadinho, mas também jogou com o Estoril o tempo todo e agora sentiu. São coisas que acontecem, sobrecarga, a habituação de jogar muitos jogos. Há aqui jogadores que nesta altura já bateram recordes de minutos que costumavam fazer. Há coisas que acontecem até na vida privada às vezes, não olhamos para algo que o Pote nos tenha escondido. Sabíamos contra o City e tomámos o risco, são coisas naturais".Pote acaba por ser mais uma dor de cabeça para Amorim, uma vez que o técnico de 37 anos já registava algumas baixas no plantel para a partida com o Marítmo: Sarabia (castigado por um jogo), Tabata (suspenso de forma preventiva) e Palhinha (a cumprir a segunda de três partidas de suspensão). Um duro revés para o internacional português, que tem sido fustigado pelas lesões. Descrita pelo boletim clínico leonino como uma mialgia, a questão muscular que afeta Pote trata-se de um problema insistente esta época, sendo que o criativo dos leões ressente-se de uma lesão que teve origem na receção ao Famalicão, que o obrigou a ser substituído nesse duelo e levou mesmo à sua ausência no clássico com o FC Porto, no Estádio do Dragão.Antes disso, o camisola 28 já tinha sido baixa devido a uma lesão numa fase prematura da época. Após o compromisso de seleções, em setembro, uma inflamação no pé esquerdo colocou Pote fora das contas de Amorim por 33 dias, falhando seis partidas, uma delas curiosamente também contra o FC Porto.