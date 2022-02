Rúben Amorim confirma manchete de Record: Pote falha clássico com o FC Porto

Rúben Amorim confirmou esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao clássico com o FC Porto, que Pote vai mesmo falhar o jogo de amanhã, no Dragão (20H15), depois de ter acusado fadiga muscular no jogo com o Famalicão."Não vai ser convocado", afirmou o treinador dos leões. Tal como Record já adiantara , a equipa técnica não vai arriscar a sua utilização frente aos azuis e brancos, ainda que olhe com esperança para o regresso na receção ao Man. City, na quarta-feira, nos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões.