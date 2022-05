Rúben Amorim confirma regresso de Coates e ausência de Feddal frente ao Portimonense

Rúben Amorim confirmou, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense (sábado, 20h30), o regresso de Coates. O treinador do Sporting deixou elogios ao central uruguaio e referiu que Feddal não está entre os convocados para a visita a Portimão, ao contrário do jovem Marsà."O Coates é importante em todos os aspetos do jogo. Pela experiência que tem, pulso que tem junto dos outros... a forma como melhorou na ligação em ataque organizado, tem aquele correr mas não é um jogador assim tão lento e é capaz de bloquear transições. Vemos com bons olhos a sua recuperação"."Não posso falar do Tiago Tomás porque está emprestado, também tem a nuance do empréstimo poder ser prolongado. Vamos fazer essa avaliação, falar com os jogadores, mas é uma das hipóteses. Temos o Rodrigo Ribeiro a aparecer e sabemos que num clube com esta exigência se calhar ainda é cedo. Vamos olhar para tudo e depois escolheremos o que achamos que é o melhor plantel. O Feddal ressentiu-se um pouco e não vai ser convocado, vem o Marsà outra vez, mas o Coates volta e está tudo bem".