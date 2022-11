Rúben Amorim confirma regresso de Gonçalo Esteves: «É um jogador em quem acreditamos muito»

Gonçalo Esteves vai regressar ao Sporting no próximo mês, terminando o empréstimo ao Estoril de forma antecipada. Algo que o nosso jornal já tinha avançado e que Rúben Amorim confirmou esta terça-feira, na antevisão ao jogo com o Farense para a Allianz Cup."O Gonçalo Esteves vai voltando, vem para o pé de mim. É um jogador em quem acreditamos muito. Pensámos emprestá-lo para ter minutos, mas vai voltar e vai juntar-se à equipa A e à equipa B. Jogar na nossa equipa é muito difícil. Um jogador não pode pensar que vai para fora, não joga, volta e é logo opção. Cada vez temos uma equipa B mais jovem, e precisamos de dar outros passos. Temos de acertar o momento do jogador e o estilo de equipa que queremos. Eu falei pessoalmente com os pais dele e sinto que isto é responsabilidade minha. Não está a ter minutos no Estoril, vai voltar para mim e para o Sporting. Não tendo minutos, mais vale estar aqui. Se já o coloquei no campeonato e na Liga dos Campeões sem problemas... acredito muito nele. Depende mais dos jogadores do que do treinador. Vai ter de trabalhar muito para voltar a merecer jogar pela equipa principal", frisou o treinador dos leões.