Rúben Amorim confirma regresso de Morita aos convocados do Sporting

Rúben Amorim confirmou esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo de amanhã frente ao V. Guimarães (20h30), o regresso de Morita aos convocados do Sporting. Por outro lado, o treinador dos leões referiu que Nuno Santos, apesar de estar a "recuperar bem", ainda é baixa."O Morita vai voltar. Sentiu-se bem e é importante na nossa equipa. O Nuno Santos está a recuperar bem, não é tão grave como pensávamos. O pé estava muito inchado mas baixou bastante. Em relação aos jogadores, é uma fase difícil para eles. O Inácio nunca viveu isto, o Pote nunca viveu isto. Estão revoltados mas não estão perdidos, sabem o que têm de fazer. O que sinto é sempre a mesma vontade de trabalhar, alguma tristeza. Isso faz parte, eu já vivi isso algumas vezes, eles estão a viver pela primeira vez. O que sinto deles é que não baixaram os braços. Estão revoltados e um bocadinho ansiosos. Querem sempre jogar, mas basta vê-los a correr e sei como estão. Basta ver como entram no relvado, no ginásio... Sou muito atento a isso e sinto ansiedade e revolta", referiu o técnico.