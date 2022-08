Rúben Amorim confirmou a reintegração de Jovane como Record adiantou. "Jovane não vai estar no Dragão. Esteve a treinar à parte, agora foi integrado outra vez. Foi uma questão de esclarecer a situação com ele. Ficámos com menos um jogador, olhei sempre para dentro de casa. Falei com ele, é mais um jogador para ajudar. Mais vale ir buscar jogadores que temos dentro de casa", disse o treinador do Sporting na antevisão ao jogo com o FC Porto.Rúben Amorim disse ainda que Paulinho também não irá ao Dragão e que até pode falhar a jornada seguinte.