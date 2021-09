Rúben Amorim confirma Sarabia no clássico: «Traz-nos assistências, golos e é experiente»

Reforço garantido pelo Sporting em cima do fecho do mercado, num negócio envolvido na transferência de Nuno Mendes para o Paris SG, Pablo Sarabia vai ser aposta de Rúben Amorim no clássico de sábado com o FC Porto. O técnico não revela se será como titular ou se será lançado durante a partida, mas para o registo ficam já as palavras elogiosas que deixou ao espanhol.





"É um jogador que entende o jogo. Temos mais espanhóis, adaptou-se bem e treinou bem. Traz-nos assistências, golos e é experiente. Joga com o pé esquerdo, tem muita qualidade. É mais um excelente rapaz. Vem ajudar-nos.", declarou o treinador dos leões.