Rúben Amorim confirma: «Slimani vai já para a convocatória»

Rúben Amorim confirmou este sábado que Slimani vai ser convocado para o jogo de amanhã frente ao Famalicão (20H30)."Em relação ao Slimani, era um jogador que não conhecia bem. É melhor na ligação do que eu pensava, vai já para a convocatória, tem caraterísticas diferentes. Tem um trato muito bom, liga muito bem com a equipa. Já tínhamos informação sobre o jogador e obviamente que estou muito satisfeito", disse na antevisão ao encontro de amanhã.E prosseguiu, questionado sobre as semelhanças entre Slimani e Paulinho. "O Paulinho sempre trabalhou ao máximo, empenho não lhe falta. Podem jogar os dois dentro da área, as caraterísticas são diferentes. Em relação ao empenho e sentir-se picado, o Paulinho sabia que mesmo se não trabalhasse, ia para o banco, como já aconteceu noutra fase da época. Sempre trabalhou no máximo mas agora tem concorrência mais direta".