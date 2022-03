Rúben Amorim confirma três baixas

Rúben Amorim confirmou que Palhinha, Pote e Bragança estão indisponíveis para os jogos com o Arouca e o Manchester City: "Palhinha e Pote não vão estar nos próximos jogos e Bragança também não vai estar neste", disse o treinador dos leões."Estes são sempre os momentos certos para o fazer, apesar de ser mais fácil quando a equipa está a vencer jogos. Não perdemos a identidade, pode ser uma oportunidade de lançar algum miúdo. Em relação ao momento, é mais desafiante, porque tivemos um ano que foi com três competições, em que ganhámos duas e uma saísmos mais cedo. A equipa às vezes está mais ansiosa, desde o momento em que ficámos em desvantagem no campeonato, talvez pelo treinador também, que fica mais ansioso. É falta de hábito, mas é o momento mais desafiante nesse aspeto, mas acho que nos faz bem e todos temos de passar por isto. Faz-nos crescer, e ganhando ao Arouca temos uma série de jogos uqe podemos vencer. Da mesma forma que o FC Porto ganhou em Alvalade, podemos ganhar no Dragão".