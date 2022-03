Rúben Amorim fez este domingo a antevisão do jogo com o Moreirense e confirmou que Pote, Palhinha e Bragança vão fazer parte da lista de convocados."O jogo seria sempre difícil. Há equipas em melhores fases que outras, muito competitivas, que lutam pelos seus objetivos, e com o desenrolar do campeonato torna tudo mais difícil. Também temos de ganhar e é o que vamos tentar fazer. Vai ser um jogo completamente distinto ao do Man. City. O Palhinha recuperou, o Pote já tinha recuperado durante a semana e o Bragança também vai ser convocado. Vamos levar toda a gente para vencer um jogo crucial", disse.