Rúben Amorim considerado um dos melhores do Mundo abaixo dos 40 anos

Numa altura em que o seu nome surge associado de forma recorrente a grandes clubes ingleses, nomeadamente Tottenham e Chelsea, Rúben Amorim foi esta quarta-feira incluído pela revista 'Four Four Two' na lista dos sete melhores treinadores do Mundo abaixo dos 40 anos. O técnico do Sporting é mesmo o segundo da tabela, apenas superado pelo alemão Julian Nagelsmann, do Bayern Munique.Na sua análise, a revista britânica recorda a carreira do técnico, desde o Casa Pia até ao Sporting, dando especial ênfase a esta última etapa, nomeadamente pela conquista do primeiro título do clube em 19 anos e também pelas sequências de vitórias que conseguiu.Os restantes nomes da lista podem ser consultados nas fotos acima.