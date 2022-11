Rúben Amorim: «Cristiano Ronaldo é que vai decidir o futuro dele»

Rúben Amorim foi convidado a comentar as declarações 'bombásticas' de Cristiano Ronaldo - o craque português disse sentir-se "traído" pelo Manchester United e disse que Ten Hag não o respeita - e deixou bem claro que será CR7 a decidir o seu futuro, quando questionado novamente sobre se CR7 poderia voltar a Alvalade."Ele é jogador do Manchester. Tem o seu historial, todos no Sporting gostam dele e e portanto não há muito a dizer sobre isso. Ele é que vai decididr o futuro dele. Em função do seu historial, é ele que decide. Não vou estar a dizer por mim, como foi óbvio no verão, as coisas não passam todas por mim. Não li nada sobre a declarações. Volto a dizer: estou muito feliz com os nossos jogadores, o nosso projeto é claro e ele é jogador do United", disse o treinador leonino após o Famalicão-Sporting (1-2).