Rúben Amorim critica UEFA e atitude do Marselha após atraso do Sporting: «Faltou humildade no tom...»

Rúben Amorim vincou que o atraso com que a equipa do Sporting chegou ao Vélodrome - fazendo com que o jogo começasse apenas às 18h07, quando estava agendado para as 17h45 - não foi culpa da equipa leonina mas sim do trânsito. O treinador vincou que o clube verde e branco fez tudo o que estava ao seu alcance para chegar a tempo e criticou a organização mas também o Marselha, depois de o seu treinador Igor Tudor ter mandado 'bocas' junto ao túnel, antes do jogo "Deveu-se ao trânsito e há uma reunião antes entre todos os membros do Sporting, Marselha e UEFA que explicam o que é preciso. Houve algo que foi estudado. Quando ficamos presos no trânsito, não temos culpa. Não há nada a fazer. Despachámos a equipa em 45 minutos. Não quero ninguém do Sporting a queixar-se disso. Faltou um pouco de humildade do Marselha no tom com que falaram. É perder um bocadinho a noção. Falamos tantas vezes no negócio, falou-se na Superliga Europeia, que é só dinheiro e agora é a mesma coisa. Não se pensou nos jogadores. Nós é que fomos prejudicados. Sei que é chato para o Marselha, mas não temos culpa. Lamentamos muito o nosso atraso, mas fizemos tudo com as regras. E depois não o conseguimos", disse o treinador leonino na conferência de imprensa.Recorde-se que a comitiva leonina chegou com atraso ao Vélodrome devido ao mau policiamento feito pelas autoridades no trajeto até ao estádio, como apurouAs autoridades Indicaram a hora de saída do autocarro do Sporting do hotel para o estádio mas o policiamento acabou por não ser feito da melhor forma.