Rúben Amorim dá os parabéns aos jogadores do Sporting: «Fica uma excelente imagem»

Após o Sporting-Manchester City (0-5), Rúben Amorim disse ter gostado da prestação dos seus jogadores, que diz terem melhorado em relação à partida com o Ajax, que também terminou com uma derrota caseira. À CNN Portugal, o treinador falou nas mudanças."Sofremos um golo cedo mas entrámos bem no jogo, o City foi lá uma vez e matou-nos. Depois desligámos e não podemos. Depois do golo golo não houve o desespero que tivemos contra o Ajax, estamos mais maduros. Queríamos ir atrás do resultado mas não podíamos fazer o mesmo que fizemos contra o Ajax. Quero dar um abraço aos meus jogadores, deram tudo o que tinham", começou por dizer.A segunda parte começou com 4-0 e logo depois o City fechou o resultado, 'terminando' com a partida: "A segunda parte não foi jogar futebol, foi sofrer. Depois o que aconteceu no fim [reação dos adeptos, que aplaudiram], não há muita explicação. Precisamos de tempo, demos um passo grande. Agora é aproveitar a segunda mão para crescer."Amorim fez ainda uma espécie de balanço: "Sporting fica com uma excelente imagem, outros também sofreram goleadas assim. Vamos ser muito melhores no futuro. Parabéns aos jogadores e aos adeptos que se excederam."