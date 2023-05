Rúben Amorim: «Daniel Bragança? Talvez seja o nosso grande reforço para a próxima época»

Rúben Amorim falou esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã pelas 20h30 entre o Sporting e o Marítimo, acerca do regresso de Daniel Bragança aos treinos, frisando que "não quer arriscar" e apressar a reintegração do médio português nas convocatórias."Em relação ao Dani [Bragança], é uma boa notícia. Notei-o muito bem, sem esse medo. Teve uma recuperação um bocadinho mais lenta, mas acho que se nota a diferença quando depois se apresenta em treino. Vai ser muito importante na próxima época, agora não queremos arriscar. Tem muita capacidade para jogar entre linhas e com a bola no pé, talvez seja o nosso grande reforço para a próxima época", referiu o técnico dos leões.