Rúben Amorim: «Daqui a duas semanas vou desligar a televisão»

Com a vitória em Paços de Ferreira (4-0) e a derrota do Sp. Braga na Luz por 1-0, o Sporting está mais próximo do terceiro lugar. A missão continua "difícil" e Rúben Amorim assume-o, mas o foco está em acabar bem a época. Por conseguinte, e pese embora esteja envolvido indiretamente na luta pelo título por receber o Benfica, o técnico mantém-se alheado de uma guerra da qual já não faz parte.

"Na primeira volta, estávamos numa boa série. Se calhar começou-se a falar muito do Benfica e perdemos na Madeira. Temos de pensar no jogo com o Marítimo e vamos dar tudo. Depois há a luta pelo título que não nos interessa. Para mim, é-me indiferente quem ganha este campeonato. Daqui a duas semanas vou desligar a televisão e vai estar desligada até começar. Já sei como é", disse, entre risos.

Aconteça o que acontecer até ao final, o técnico quer fechar em grande, até porque há que "cair com dignidade" e é preciso pensar que o próximo campeonato começa... agora.

"Não vale a pena estar a ter esse pensamento. Temos de ter o campeonato a começar agora. É isso que transmitimos aos jogadores. Próximo campeonato não começa na pré-epoca. Estamos a acabar este e tudo o que melhorarmos vamos ter frutos no próximo. Não penso que devia começar agora o campeonato, não estou a chorar por um tempo em relação ao qual não podia fazer nada", apontou, pese embora veja uma equipa a crescer.

Por fim, Amorim elogiou também o argentino Tanlongo, um jogador "com muito potencial" e em quem acredita "muito", mas que agora vai ser dispensado para atuar no Mundial Sub-20.