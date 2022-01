Rúben Amorim: «De certeza que o Benfica não tem mais pressão do que nós»

Rúben Amorim considera que o estatuto de campeão e atual detentor da Allianz Cup acabam por conferir uma certa pressão ao Sporting para ter de ganhar ao Benfica, mesmo sabendo que as águias, numa fase complicada, precisam de títulos."Em relação à pressão, o Benfica de certeza que não tem mais pressão do que nós. Para mim, está até mais do nosso lado porque temos de ganhar. O facto de termos títulos há menos tempo do que o Benfica não nos coloca numa posição mais confortável. As duas derrotas mexeram um bocadinho com tudo o que está à volta do clube. Amanhã temos mais um título para vencer e é isso que queremos fazer", disse o treinador na conferência de antevisão à final da Allianz Cup."Não penso que vá condicionar assim tanto. Estamos na final e tudo pode acontecer amanhã. Estou muito confiante de que vamos vencer. Ganhando, não muda nada, vai para o Museu. Se não, há o desgosto de não vencer um troféu, em vez de quatro em ano e meio serão apenas três. Sabemos da responsabilidade que temos porque somos o Sporting.""Será especial se ganharmos, senão será para esquecer. Era uma vida completamente diferente, ganhámos nos penáltis com um caso de arbitragem. O que eu espero agora é vencer.""Estão os dois aptos para ir a jogo, sabendo que o Porro teve uma paragem mais prolongada do que o Dani, mas podem sempre ir a jogo.""O jogo lá foi muito difícil, matámos quando tínhamos para matar. Lembro-me que no segundo golo do Paulinho o João Mário tinha estado à frente da nossa baliza. O mais notório é o sistema, têm usado um 4-4-2, podem usar um 4-3-3 e eu acho que vão usar um 4-3-3. Foi essa a atenção que tivemos, olhamos muito para o que aconteceu, até para o jogo de há dois anos, no jogo que o míster Veríssimo fez contra nós e deixou-nos fora. (...) Cada jogo tem a sua história, depende se o Benfica estiver inspirado, se nós estivermos inspirados, dos primeiros lances... vai ser totalmente diferente do jogo para o campeonato.""Nesse aspeto sim, mas se tivermos em atenção o facto de termos um ano e meio de trabalho dá-nos vantagens. Não temos a vantagem de conhecer bem o onze que o Benfica vai apresentar amanhã, mas conhecemo-nos e já ganhámos títulos juntos. Prefiro ter esta vantagem do que saber o onze do Benfica."