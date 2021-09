Rúben Amorim defende Paulinho: «Quero que mantenha o rendimento. Tem sido excecional»

Rúben Amorim continua a desvalorizar as críticas dirigidas a Paulinho, embora admita que marcar golos é a principal vitamina que alimenta os avançados. Mas não é a única.





"O Paulinho tem de fazer aquilo que tem feito. Os golos dão sumo àquilo que é o avançado, mas ligamos a muito mais do que isso. O Paulinho é o primeiro a perceber que falhou alguns golos. Melhora o Tiago Tomás. Quero que mantenha o rendimento. Tem sido excecional nesse sentido", argumentou, esta quinta-feira, o treinador dos leões, na conferência que antecipa a partida de sexta-feira, diante do Marítimo, na qual o camisola 21 deverá manter a titularidade.O mesmo deverá suceder com João Palhinha, que, segundo o técnico, de 36 anos, não tem dado hipóteses à concorrência. Nem a Ugarte, que Amorim não deixa de elogiar. "O Ugarte pode fazer a posição ao lado do Palhinha, pode dividir o jogo com o Bragança ou com o Matheus. Demorou muito tempo a chegar ao clube. Teve Covid-19. Apresentou-se muito bem, surpreendeu-nos a todos. Mas o Palhinha tem dado pouco espaço até ao Daniel Bragança. Está difícil tirar o Palhinha. Estou desejoso de colocar os jogadores. Têm de fazer aquilo que o Dani fez na última temporada. Tem de estar preparado para entrar a qualquer momento e ir a jogo", relembrou Rúben Amorim, visivelmente satisfeito por ter à disposição diversas solução para cada posição.