Rúben Amorim: «Deixei de fazer contas há algumas semanas»

Rúben Amorim fez este sábado a antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, encontro da 28.ª jornada da Liga Bwin agendado para amanhã às 20H30, em Alvalade, e não escondeu a ambição da equipa."Não damos nada como garantido, podemos perder pontos em qualquer momento. Não perdemos assim tantos pontos, mas estamos a 6 pontos do 1º. O FC Porto tem perdido menos do que nós ainda e qualquer jogo pode fazer a diferença na luta pelo título. As equipas vêm sem pressão [depois da paragem das seleções], outras têm a pressão dos pontos, mas não garante nada. Temos de vencer os jogos todos para garantir o título ou o segundo lugar. Só depois de garantir o segundo podemos pensar no 1º", afirmou.E prosseguiu: "É possível ganhar os jogos todos e é isso que vamos tentar fazer. Depois o que tiver de acontecer acontecerá. Deixei de fazer contas há algumas semanas, a última jornada foi a prova disso".