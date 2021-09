Rúben Amorim: «Depois de rolar a bola tudo se esquece»

A goleada de 1-5 sofrida pelo Sporting, na Champions, dominou ontem a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Estoril, realizada na Academia, em Alcochete. Aliás, mesmo em perguntas alheias ao tema, Rúben Amorim acabou sempre por fazer alguma referência ao jogo com o Ajax. "Foi uma pancada muito forte", reconheceu.

Após uma época em que os campeões nacionais sofreram apenas duas derrotas penalizadoras, diante do LASK Linz e do Marítimo (já tinham garantido o título quando perderam com o Benfica), o treinador leonino admitiu que a resposta da equipa diante dos canarinhos é uma incógnita. "Não sei qual vai ser a reacção. Foi uma pancada muito forte, e não vale a pena estar à volta do assunto. É normal, pois numa equipa que tem o espírito que a nossa apresenta sente-se um pouco no ambiente quando há estas derrotas", afirmou o antigo internacional português que acredita no fim do ciclo de três jogos sem vencer hoje na Amoreira: "Mais do que estar em grandes conversas com os jogadores temos é de mostrar que nós somos uma excelente equipa, porque é o que somos. Foi o foco e vamos estar preparados para o jogo. Depois de rolar a bola tudo se esquece".

O desaire foi mesmo o maior desde que a atual equipa técnica entrou em Alvalade. Há um ano, após o 1-4 sofrido diante dos austríacos do LASK em casa, o treinador revelou que pediu ao grupo para rever o jogo sem som, e agora confessou que utilizou a mesma receita após as críticas feitas à equipa. "Eu não leio, não sei das críticas, mas é normal quando se perde 1-5 e quando se joga num clube grande... Temos de estar habituados. Eu disse aos jogadores para verem o jogo para saberem onde erraram, sem som, pois é mais fácil. Por muito que digamos que não, nós somos sempre influenciados para um lado ou para o outro. Eles viram o jogo e falámos sobre isso. Foi um resultado muito mau. Havia uma ilusão muito grande dos jogadores, da equipa técnica e dos adeptos, mas agora é seguir em frente pois o mais importante é o campeonato", defendeu.

Mea culpa

Logo após o jogo na Liga dos Campeões, Rúben Amorim assumiu a responsabilidade pela derrota e, ontem, manteve a estratégia.

"Fomos claramente de peito aberto e estamos sempre a aprender. Eu confio muita na equipa e eles em mim por isso doeu muito... A ilusão era muito grande", acrescentou o treinador que espera ver uma reação desde o apito inicial: "O que eu quero é que a equipa apresente a mesma identidade que tem tido, e isso depende dos primeiros minutos, como aconteceu com o Ajax."



Neto considerado "um exemplo"



Neto termina contrato no final da época e, até à data, ainda não recebeu qualquer proposta para renovar. Convidado a comentar a situação do internacional português, Rúben Amorim disse que é "muito cedo para falar da próxima época", mas não deixou de garantir que em Alcochete estão "muito contentes" com o central. " Quando eu cheguei foi para o banco e depois ganhou a titularidade. Posteriormente perdeu para o Gonçalo Inácio e depois voltou.... O Neto é um exemplo daquilo que deve ser um jogador pois acredita sempre que pode jogar. Ele também sabe que com este treinador pode dar a volta", afirmou. Além do rendimento desportivo, o técnico leonino ainda destacou a importância do defesa no grupo de trabalho, considerando-o "um exemplo" na equipa.