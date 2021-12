Rúben Amorim: «Dérbi? Estamos a entender melhor esse tipo de jogos»

Rúben Amorim foi instado a comentar a vitória do Sporting no dérbi com o Benfica (3-1) e assumiu que a conquista dos três pontos revelou uma evolução dos leões"Foi mais um passo no nosso crescimento, estamos a melhorar em relação ao ano passado nos jogos contra grandes equipas em Portugal – e são grandes equipas. O FC Porto, o Benfica e o próprio Sp. Braga. Estamos a entender melhor esse tipo de jogos, a ter mais protagonismo, a fazer mais golos e penso que a equipa está a dar esse passo. Não terá influência neste jogo, contra um Ajax que está habituado a andar na Champions e que é claramente a melhor equipa do grupo", reiterou em declarações à Eleven Sports.Já sobre o facto de ter assumido que pessoalmente tem um "péssimo" registo na Champions, o treinador deu relevo apuramento da equipa para a fase a eliminar mas não se contentou com este feito. "É bom estar nos 'oitavos', o Sporting já não o fazia há muito tempo [2008/09], só fez duas vezes na história mas não chega. É um pequeno passo naquilo que queremos construir e, portanto, posso continuar com um péssimo registo, porque não tendo mais vitórias do que derrotas, para mim e para um clube como o Sporting é péssimo. Temos de trabalhar muito", vincou Amorim.