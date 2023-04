Rúben Amorim descontente com os seus jogadores: «Não há desculpas para este tipo de erros»

O Sporting bateu este domingo o Casa Pia, por 4-3, em jogo a contar para a 27.ª jornada da Liga Bwin, num encontro em que os leões viram ser-lhes anulada, por três vezes, a vantagem no marcador e onde Trincão apontou o primeiro hat trick da carreira.

Em declarações no final da partida, Rúben Amorim mostrou-se desagradado com a "displicência" dos seus jogadores. "Foi um dia em que nós vínhamos a queixar que não definíamos bem, mas hoje definimos bem. O número de ataques com perigo do Casa Pia resultaram em golo. Chegar quase ao final da época e cometermos os mesmos erros que cometemos com o Sp. Braga na primeira jornada, é algo a termos em atenção. Displicência, damos a bola ao adversário... Temos muito para melhorar. Melhorar no futebol é ter uma mentalidade mais forte. Foi um jogo em que uma equipa dominou contra uma equipa muito bem organizada que sempre que ia lá à frente criava perigo", começou por dizer o técnico dos leões, em declarações à Sport TV.





"Foram lances casuais, não foi uma equipa que criou vários lances, mas foram decisivos, ressaltos e mais ressaltos, falta de agressividade, displicência a dar a bola ao adversário quando é uma falta com perigo... Há fases em que nós podemos fazer tudo em que não nos marcam golos e há outras que acontecem. Fazer os mesmos erros que fizemos na primeira jornada... torna-se difícil. Não há desculpas para este tipo de erros quando já melhorámos em todos os aspetos."

Alterações na equipa

"Ousmane está no Ramadão e está difícil para ele, mas os jogadores do Sporting têm de perceber que num clube como este não há dias de folga. O Trincão estava bem e queríamos colocar o Morita para acrescentar mais um jogador entrelinhas."

Trincão mais perto do onze frente à Juventus depois desta exibição?

"Vamos ver, porque isso depende da conjugação do resto do onze. Se eu fosse levar à palavra o que disse, jogava o Adélio contra a Juventus. Agora temos de preparar o jogo com a Juventus. Se tivermos esta mentalidade não vamos conseguir ganhar", terminou.