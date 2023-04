Rúben Amorim: «Desde o início que estamos atrás do prejuízo no campeonato»

Rúben Amorim explicou por que motivo o Sporting tem vindo a alcançar melhores resultados na Liga Europa do que no campeonato. O treinador explica que "a parte mental é que é diferente" em cada uma das provas."Acho que começámos muito mal o campeonato e depois estivemos sempre a correr atrás, a ansiedade cresce muito nos nossos jogos. Há bastante tempo que não temos oscilações nas exibições. Criamos oportunidades e às vezes sofremos golos em meia oportunidade. São situações diferentes, a responsabilidade é diferente, e quando vamos para a Liga Europa os jogos são eliminatórias. Contra o Arsenal e Juventus, a responsabilidade está do outro lado. No campeonato, desde o início que estamos atrás do prejuízo, e qualquer coisa que aconteça torna os jogos mais difíceis. Desde aí foi difícil levantar. Na Liga Europa conseguimos sempre lutar pelos jogos. Neste momento trata-se mais de resultados do que de exibições, na Liga temos jogado bem. Mas temos tido o problema que tivemos em Turim. Acho que tivemos mais oportunidades do que eles. Num lance de perigo que dá canto, eles foram rápidos a bater e a partir daí tornou-se tudo mais difícil. A parte mental é que é diferente na Europa e em Portugal", explicou.