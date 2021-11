Rúben Amorim: «Desligámos um bocadinho. Como não precisávamos mais do golo...»

O Sporting bateu este domingo o Tondela, por 2-0, em jogo da 12.ª jornada da Liga Bwin, um resultado que deixa os leões novamente no topo da tabela classificativa e à espera do que possa fazer o FC Porto frente ao Vitória de Guimarães (encontro começa às 20 horas, e poderá acompanhar aqui).

Em declarações no final da partida, Rúben Amorim, que hoje se tornou o treinador português a chegar mais rápido às 50 vitórias na Liga, assumiu que a equipa desligou um pouco após ter chegado à vantagem no marcador, algo que considera natural por parte dos seus jogadores até porque o técnico já passou por lá.

"Viemos de um jogo muito difícil e desgastante. Passámos um objetivo. Entrámos bem no jogo, marcámos um golo e desligámos um bocadinho. Como não precisávamos mais do golo... foi esse o pensamento dos jogadores. Já estive na situação deles e sei como é. Tentámos ser sérios. O Tondela com miúdos talentosos pelo meio. Tivemos sempre mais perto do golo. Tivemos oportunidades na primeira e principalmente na segunda. Temos de decidir melhor quando temos superioridade numérica. Podíamos ter feito mais golos. Voltámos a marcar no arranque da segunda, porque sabíamos que tínhamos de entrar fortes. É uma vitória justa e difícil como sabíamos que ia ser. Agora é pensar no próximo jogo", começou por dizer, em declarações na 'flash' da Sport TV.

Gestão de alguns jogadores

"A gestão é mais do outro lado. Quero dar minutos aos outros jogadores porque trabalham bem e porque merecem. Todos precisam de estar prontos. Na Liga dos Campeões temos muitos jogadores com amarelos, levam amarelo e podem ficar de fora, os outros têm que estar disponíveis."

"Quando já temos experiência, sabemos que rasgamos e rasgamos. Já normal na nossa situação. Eu acho que ele ainda não sabe bem e a incerteza cria ali alguma ansiedade. Ele tem é de recuperar bem e não pensar muito."

Antevisão ao dérbi com o Benfica na próxima jornada

"É um momento normal. Temos de vencer para mantermos a nossa posição. Se não vencermos, podemos ser ultrapassados pelo FC Porto. Queremos vencer e manter a nossa posição."